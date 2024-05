Grande emozione nella cerimonia di ieri che ha visto l’intitolazione della tribuna centrale del “Pala di Concilio” al DS storico della Polisportiva Basket Agropoli Franco Di Sergio.

Tanti gli interventi per commemorare Franco che è sempre stato un punto di riferimento per il movimento cestistico Agropolese, tra le persone presenti i familiari il figlio Luigi e la moglie Rossana che hanno ringraziato tutti coloro che sono intervenuti per l’intitolazione al compianto Franco.