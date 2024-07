Agropoli: incidente sulla Cilentana, ferito centauro

Ennesimo incidente stradale ad Agropoli. È successo questa sera sulla Cilentana. A scontrarsi una Fiat 500 e una moto con a bordo un uomo della zona che viaggiava in direzione Capaccio.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Ad avere la peggio è stato il centauro, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno dovuto liberare i coinvolti dalle lamiere, contribuendo a mettere in sicurezza i mezzi.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata agli uomini della polizia municipale di Agropoli, agli ordini del comandante Antonio Rinaldi.

Ancora un incidente sulla Cilentana ad Agropoli

Il sinistro è avvenuto al km 101, nei pressi dello svincolo Agropoli nord. In un punto dove già in passato sono stati registrati altri incidenti.