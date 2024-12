Agropoli: inaugurato l’albero della Speranza e della Sicurezza

Si è tenuto, sabato 14 dicembre, ad Agropoli, presso l’oratorio Giovanni Paolo II, un importante momento di riflessione e condivisione per parlare di speranza e sicurezza sul lavoro organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, in collaborazione con l’Azione Cattolica, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, il Progetto Policoro, S.O.S. Antiracket Antiusura APS, con il Patrocinio del Comune di Agropoli.

L’iniziativa

L’iniziativa è nata per dare un contributo al mondo del lavoro affinché si diffonda sempre di più la cultura della sicurezza, intesa come l’insieme dei valori. È stata anche l’occasione per inaugurare l’albero della speranza e della sicurezza, addobbato con i simboli di speranza realizzati dalle associazioni del territorio.

All’inaugurazione, presenti tante realtà associazionistiche del territorio, Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, il sindaco, Roberto Mutalipassi, Antonio Di Marco, delegato diocesano, Don Angelo Tabasco e Don Bruno Lancuba.