Agropoli, il comandante della Polizia Municipale Rinaldi: «Intendo onorare il mio contratto»

«Ho un contratto che scade a fine 2025, e a meno di dimissioni volontarie, intendo onorarlo». Si esprime così Antonio Rinaldi, comandante della Polizia Municipale di Agropoli, contattato dalla redazione di InfoCilento dopo essere stato tirato in ballo in occasione dell’ultimo consiglio comunale.

Le parole del consigliere Michele Pizza

Era stato il consigliere Michele Pizza a chiedere lumi sulla possibile nomina di un nuovo comandante dei caschi bianchi agropolesi: «si sta chiedendo ad un funzionario di un altro comune di venire ad interim a sostituire il comandante dei vigili», ha detto nel suo intervento.

Una scelta a suo dire sbagliata considerato che in organico l’Ente ha già Maurizio Cauceglia, che per Pizza potrebbe tornare a ricoprire questo ruolo dopo essere stato sostituito due anni fa («Lo abbiamo dovuto fare per allinearci, siccome sto per dichiararmi indipendente oggi posso dire la mia», ha precisato il consigliere).

Rinaldi, dal suo canto, smentisce ogni ipotesi di un addio anticipato al comune di Agropoli e rivendica il suo buon operato: «È evidente che il rispetto delle regole non piace a tutti – sottolinea – Il Comune non mi paga per essere simpatico ma per portare i risultati assegnati con il piano degli obiettivi».

«Per quanto mi riguarda quindi parlano i risultati e le cose fatte finora, e talune anche scomode, che sono sotto gli occhi di tutti», conclude il comandante Rinaldi.