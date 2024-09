Agropoli, IC Gino Rossi Vairo: gli studenti pronti a vivere l’iniziativa “Puliamo il Mondo”

Anche quest’anno la città di Agropoli aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo” in collaborazione con Legambiente e le scuole del territorio. Venerdì 20 settembre a partire dalle ore 9.30, gli studenti dell’IC Gino Rossi Vairo di Agropoli, insieme ai volontari di Legambiente, muniti di sacchetti e guanti, saranno impegnati nella pulizia di alcuni dei luoghi simbolo della città. Le classi partiranno da piazza della Repubblica per poi giungere presso la spiaggia della marina.

L’iniziativa voluta dall’assessore con delega all’ambiente, Rosa Lampasona, è volta a sensibilizzare i cittadini al rispetto per l’ambiente. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World che si svolge ogni anno da oltre 30 anni, in piú di 130 Paesi con la partecipazione di milioni di volontari che testimoniano l’impegno globale per la salvaguardia del nostro pianeta; in Italia coinvolge tanto le sfere pubbliche quanto quelle private, costituendo un’opportunità per scendere in campo e collaborare per la tutela dell’ambiente.

La coesione dei nostri principali alleati, scuole, associazioni, aziende, enti pubblici e privati, nel 2023 ha reso protagonisti oltre 400 mila volontari in 1300 comuni contribuendo alla riqualificazione di oltre 4000 aree. Puliamo il Mondo è organizzata da Legambiente con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)e dell’Unione Province d’Italia (UPI). redazione 2024 “Per un Clima di Pace” vuol lanciare un messaggio di condivisione e partecipazione per la comunità, creando collegamento tra la società civile e il mondo del volontariato, comuni, promotori diretti di virtuose pratiche di cittadinanza attiva, svolgono un ruolo cruciale nella buona riuscita della manifestazione.