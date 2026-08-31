Agropoli, festa e solidarietà per il Circolo Canottieri

Grande festa di fine estate per il Circolo Canottieri Agropoli, che ha riunito soci, istituzioni cittadine e rappresentanti della Capitaneria di Porto per una serata all’insegna della musica, della convivialità e del divertimento. Un appuntamento che ha rappresentato anche un importante momento di solidarietà: nel corso dell’evento, infatti, è stata promossa una raccolta fondi a scopo benefico in favore di un giovane rimasto vittima di un incidente, conferendo alla serata un significato ancora più profondo e speciale.

Gli interventi e il bilancio della stagione estiva

Ai nostri microfoni sono intervenuti il presidente del Circolo Canottieri Agropoli, Carmelo Russo, il vicepresidente Claudio Pignataro e la vicesindaca Rosa Lampasona. Nel corso degli interventi è stato tracciato un bilancio della stagione estiva appena conclusa, espresso con parole di grande entusiasmo e soddisfazione sia per i mesi trascorsi, sia per la perfetta riuscita della manifestazione.

Sport, comunità e il legame con il territorio cilentano

L’evento ha confermato ancora una volta il forte legame tra il Circolo, i suoi soci e la comunità locale, unendo sport, socialità e sostegno concreto. La festa di fine estate ha così rappresentato non solo l’occasione per salutare la stagione conclusa, ma anche un momento di condivisione e partecipazione attiva, con lo sguardo già rivolto alla programmazione delle prossime iniziative del Circolo Canottieri Agropoli.