Agropoli: erosione costiera alla Marina, posizionata barriera

Il comune di Agropoli ha completato i lavori per fronteggiare il grave problema dell’erosione della storica spiaggia della Marina, che ha continuato a progredire nel tempo, minacciando la sicurezza pubblica e l’integrità delle infrastrutture locali. La decisione è stata presa dal sindaco, Roberto Mutalipassi, dopo aver constatato che l’arretramento della linea di battigia ha raggiunto aree critiche, in particolare il molo di sottoflutto e l’innesto di via Antonicelli.

Situazione Critica

La relazione redatta dall’ingegnere Pasquale Di Luccio aveva già evidenziato l’urgenza di interventi immediati per salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Senza un’azione tempestiva, infatti, il deterioramento della compagine rocciosa si sarebbe potuto aggravare, portando a un ulteriore dilavamento del materiale sabbioso e lapideo e a un incremento dei rischi per i cittadini. Così nelle scorse settimane era stata emessa l’ordinanza che prevedeva la realizzazione di una barriera artificiale con massi in cemento, destinata a proteggere banchina e muro. Un’azione già posta in essere lo scorso anno considerato lo stato in cui versa la zona, ormai sempre più nel degrado. Adesso i lavori sono stati completati.

Se da un lato da palazzo di città segnalano la necessità di questi, i cittadini lamentano l’incuria di questo tratto costiero tra criticità dovute alla posidonia spiaggiata e ammassata da anni ai piedi della rupe e l’avanzamento della linea del mare. Si chiede quindi un intervento risolutivo e una programmazione a lungo termine per quest’area del porto turistico che negli ultimi tempi ha avuto poca attenzione ed è stata sottratta quasi del tutto ai bagnanti.