Agropoli, due ragazze salvate dai bagnini nei pressi del Lido Venere

Questo pomeriggio attimi di paura al Lido Venere di Agropoli dove due ragazze hanno rischiato l’annegamento a causa di una corrente di risacca, che ne impediva il rientro a riva. A scongiurare il peggio la prontezza degli assistenti bagnanti della cooperativa Poseidon, Daniele Carpinelli e Gianluca Spinelli, allertati dalle grida delle malcapitate. I bagnini hanno utilizzato il rescue can e il rullo di salvataggio per trarre in salvo le ragazze, mentre il loro collega Carlo Maione si è occupato di coordinare il soccorso dalla spiaggia.

La vicenda si è conclusa, fortunatamente, solo con un grande spavento per le ragazze coinvolte.