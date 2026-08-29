Agropoli diventa meta per il cicloturismo ed entra in Bike Hospitality

Agropoli rafforza il proprio posizionamento sul mercato del turismo outdoor e sostenibile entrando a far parte di Bike Hospitality, il progetto nazionale e internazionale dedicato all’accoglienza dei cicloturisti gestito in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Grazie al lavoro congiunto tra l’Associazione Operatori Turistici Agropoli (AOTA) e l’amministrazione comunale, gli alberghi e i complessi ricettivi della città sono ufficialmente inseriti nei canali promozionali specializzati della rete e risultano già prenotabili per la stagione cicloturistica 2026.

Il percorso strategico dalla BIT di Milano all’accordo con la FCI

L’inserimento della città nel circuito nazionale rappresenta il compimento di un percorso strategico avviato durante la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano del 2025. In quella sede, l’AOTA e l’Assessorato al Turismo del Comune di Agropoli hanno allacciato i primi contatti con Maitour S.r.l., agenzia di promozione ciclistica e DMC partner della Federazione Ciclistica Italiana.

Successivamente, la sinergia istituzionale si è concretizzata nella firma dell’accordo ufficiale tra il Comune e la Maitour, promosso e supportato dall’intervento dell’AOTA. All’inizio del 2026 sono stati organizzati incontri operativi coordinati da Michele Senatore, referente per la Bike Hospitality, volti ad adeguare le strutture alberghiere ai servizi specifici richiesti dagli appassionati di due ruote.

Il primato di Agropoli nel panorama regionale e nazionale

Allo stato attuale, la cittadina cilentana conquista un primato rilevante: Agropoli è l’unica destinazione della Campania ad essere inserita ufficialmente nel network della Bike Hospitality. L’operazione permette agli operatori locali di intercettare un segmento di mercato ad alto valore aggiunto e in costante crescita, sia sul fronte dei viaggiatori italiani che internazionali.

L’adesione alla rete garantisce alle strutture ricettive del territorio una presenza costante sui canali di commercializzazione dedicati e sui portali specializzati nel turismo esperienziale.

Le dichiarazioni della presidenza AOTA

La svolta intrapresa dall’accoglienza cittadina evidenzia il valore del lavoro di rete svolto negli ultimi due anni a favore dell’economia locale.

«Questo traguardo rappresenta il risultato di un lavoro costruito con impegno, determinazione e visione strategica nel corso degli ultimi due anni di mandato», dichiara Giusy Mariani, Presidente dell’Associazione Operatori Turistici Agropoli. «Abbiamo creduto fin dall’inizio nelle potenzialità del cicloturismo, creando relazioni istituzionali, mettendo in rete gli operatori e accompagnando le nostre strutture in un percorso di crescita e qualificazione. Oggi possiamo affermare con soddisfazione che questo lavoro si è trasformato in un’opportunità concreta per i nostri associati e in un importante valore aggiunto per l’intera destinazione Agropoli.»

La Presidente dell’AOTA sottolinea inoltre la rilevanza del traguardo raggiunto a livello regionale e le prospettive di sviluppo futuro:

«Essere l’unica destinazione campana presente nel circuito nazionale Bike Hospitality è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto rappresenta una responsabilità: quella di continuare a investire nella qualità dell’accoglienza, nell’innovazione dell’offerta turistica e nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile capace di generare benefici per tutto il territorio.»

L’associazione ha espresso il proprio ringraziamento alle imprese ricettive che hanno scelto di investire nella diversificazione dell’offerta, confermando l’intenzione di proseguire la cooperazione con il Comune di Agropoli e i partner tecnici per sviluppare ulteriori progettualità legate alla fruizione sostenibile del territorio.