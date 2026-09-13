Attualità

Agropoli diventa centro di produzione: nasce la Compagnia del Teatro

Approvata la nascita della Compagnia del Teatro De Filippo di Agropoli. Debutto il 21 novembre con Justine Mattera e tournée in Campania

Di: Carmela Di Marco
Cineteatro De Filippo

La Città di Agropoli vede nascere la “Compagnia del Teatro Eduardo De Filippo Città di Agropoli”. Il progetto, ideato dal Direttore Artistico Pierluigi Iorio per il triennio 2026/2029.

Un’ottica artigianale per formare i talenti del territorio

La nuova realtà artistica nasce con la formula della “bottega artigianale”, un modello di chiara ispirazione eduardiana focalizzato sulla crescita formativa e lavorativa del settore dello spettacolo dal vivo. L’organico vedrà il coinvolgimento prevalente di attori e maestranze tecniche locali, affiancati da professionisti di rilevanza nazionale con il ruolo di guida e supporto per l’ensemble.

L’obiettivo dell’iniziativa è strutturare una filiera professionale in grado di valorizzare le competenze presenti sul territorio. Per sostenere le spese di allestimento scenico, costumi, allestimenti tecnici, cachet e residenza artistica, l’Ente ha concesso il patrocinio e un contributo economico attinto dal regolamento comunale preposto.

Debutto il 21 novembre con “Un ragazzo di campagna” e la presenza di Justine Mattera

La prima produzione firmata dalla nascente compagnia per la stagione teatrale 2026/2027 sarà la celebre commedia di Peppino De Filippo, “Un ragazzo di campagna”. Il debutto nazionale è fissato presso il CineTeatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli per il prossimo 21 novembre 2026.

La regia dell’opera sarà curata dallo stesso Pierluigi Iorio, affiancato in scena dalla nota showgirl e attrice Justine Mattera, scelta per interpretare il ruolo della brillante protagonista femminile della pièce.

Una tournée tra Campania e Basilicata con tre tappe a Salerno

Il piano triennale non limiterà la propria azione al solo palco di casa. Lo spettacolo è stato già ufficialmente inserito nei cartelloni del Teatro Pubblico Campano.

Oltre alla prima ad Agropoli, la produzione esecutiva ha già chiuso accordi per altre dieci date di tournée tra Campania e Basilicata. Tra le fermate previste spiccano ben tre tappe nel capoluogo Salerno.

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