Agropoli, diventa anche tu un folletto di Babbo Natale: una card per lo shopping in Città, ecco di cosa si tratta

L’Amministrazione comunale di Agropoli, in sinergia con la Camera di Commercio di Salerno e Confesercenti e il supporto dell’associazione Tour del Cilento e la Casa di Babbo Natale, ha lanciato l’iniziativa ‘Folletto Card’ che permette, a chi fa shopping nei negozi di Agropoli, di diventare ufficialmente un ‘Folletto di Babbo Natale’ con tanto di attestato.

Ecco come partecipare

Bisogna ritirare la card per la raccolta punti, distribuita gratuitamente negli infopoint e nelle casette dei mercatini in piazza Vittorio Veneto, per ogni acquisto nei negozi di Agropoli verrà rilasciato un punto ‘folletto’, al raggiungimento di sei bollini ci si potrà recare alla Casa di Babbo Natale per il ritiro del diploma di ‘Folletto di Babbo Natale’. L’iniziativa vede la collaborazione con l’associazione Tour del Cilento che, su richiesta dei commercianti che vogliono aderire potrà rilasciare i bollini della raccolta. Si tratta di un ulteriore tassello che arricchisce l’offerta natalizia agropolese, dalla Casa di Babbo Natale, l’applicazione Kardup per lo shopping e il Tranino delle Favole con le sue fermate che abbracciano le vie principali da via Risorgimento, via Pio X, parcheggio Landolfi, centro e Parco Bonifacio.

«Acquistare nelle attività commerciali locali significa anche sostenere l’economia quotidiana del proprio Comune con i negozi che rappresentano il cuore pulsante delle nostre strade e delle nostre piazze», dichiara il sindaco Mutalipassi.

«Un’idea simpatica per incentivare gli acquisti natalizi in Città e la visita alla vera Casa di Babbo Natale, attrazione molto amata da grandi e piccini. La collaborazione tra Amministrazione, associazioni, Camera di commercio e Confesercenti riesce ad integrare tra loro le varie attività messe in campo nel periodo di festa», così l’assessore al commercio, Roberto Apicella.