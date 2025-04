Agropoli celebra l’80° anniversario della Liberazione con memoria e musica

La sezione territoriale dell’ANPI di Agropoli si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario della lotta di Liberazione dall’occupazione nazifascista con una serie di iniziative commemorative. L’evento, previsto per il 25 Aprile, si propone come un momento di ricordo del sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e di riflessione sulle conquiste che hanno portato alla nascita della Costituzione italiana.

Letture, musica e memoria alla Fornace di Agropoli

Il programma della giornata prevede, alle ore 18:30 presso la Fornace di Agropoli, una lettura di brani tratti dalle «lettere dei condannati a morte della Resistenza».

Questo straordinario documento, come sottolinea l’ANPI, testimonia i valori e gli ideali che hanno animato la lotta partigiana e che sono alla base della Repubblica Italiana. Il reading sarà accompagnato dalle musiche e dai canti tradizionali della Resistenza, eseguiti da Antonio Iannuzzi alla fisarmonica e Francesca Perfetto al violino.

Concerto della Resistenza e focus sul caso Jovine

La serata proseguirà alle ore 21:00 con il “Concerto della Resistenza”. Giacomo della Torre introdurrà la performance di Nicola Caso & Valerio Jovine in “il caso Jovine”. Questo momento musicale offrirà un ulteriore spunto di riflessione sui temi della Resistenza attraverso il linguaggio della musica contemporanea.

Mostra fotografica sulla Palestina e immagini della Resistenza

La manifestazione ospiterà anche una mostra fotografica dal titolo “Sumud- esistere e resistere” del pluripremiato fotoreporter e attivista Lucas Calle, dedicata alla Palestina. Parallelamente, sulle pareti della Fornace scorreranno immagini evocative delle formazioni partigiane, creando un suggestivo parallelo tra le lotte per la libertà di ieri e di oggi.