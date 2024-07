Agropoli: c’è una proposta per realizzare il parcheggio multipiano nell’area dell’ex campo Landolfi

Una società del milanese ha risposto all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di Project Financing, per realizzare un parcheggio multipiano interrato nell’area dell’ex campo sportivo Landolfi ad Agropoli.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale era finalizzata a sollecitare la presentazione di proposte da parte di operatori economici potenzialmente interessati ed in possesso di adeguata qualificazione.

L’avviso prevedeva che i privati si occupassero della progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio multipiano interrato. Una iniziativa rientrante in un progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale dell’area nonché di riorganizzazione della viabilità.

Agropoli, la proposta per un parcheggio multipiano sull’ex campo Landolfi

Inizialmente il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il 2 Aprile, poi si è provveduto a prorogarlo per l’assenza di proposte.

Ora a farsi avanti una società di Cernusco Sul Naviglio specializzata settore che ha presentato una proposta per il parcheggio multipiano.

L’intervento è già inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2024/2026. Gli uffici comunali hanno disposto delle modifiche da apportare al progetto di fattibilità che dovranno essere ora valutate dall’azienda.