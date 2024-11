La città di Agropoli si prepara a vivere la magia del Natale. “Stiamo lavorando al calendario di eventi che caratterizzerà il periodo natalizio in città. In questi giorni partiranno i lavori per l’installazione delle luminarie.

Ci stiamo organizzando per un percorso di collegamento che partirà da parco Bonifacio fino ad arrivare al centro cittadino, in particolar modo con Corso Garibaldi”.

Ad annunciarlo, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco Roberto Mutalipassi.