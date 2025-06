Agropoli: cambio al vertice della Capitaneria di Porto

Si è svolta questa mattina, nel suggestivo piazzale del porto di Agropoli, la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne tra il comandante uscente, Tenente di Vascello Alessio Manca (giunto a settembre 2022), e il nuovo comandante, Tenente di Vascello Vincenzo Chetta.

Il comandante Alessio Manca

Il comandante Alessio Manca, al termine di quasi tre anni di servizio nel Cilento, lascia la guida della Capitaneria. Durante il suo mandato si è distinto per: la sicurezza in mare, con numerose operazioni SAR (Search and Rescue) e per la tutela ambientale, in particolare lungo il tratto costiero compreso tra Capaccio-Paestum e Ascea.

Il comandante Vincenzo Chetta

Il nuovo comandante, Vincenzo Chetta, proviene da Palermo, dove ricopriva il ruolo di capo sezione armamento, spedizioni e collocamento presso la Guardia Costiera. Porta con sé una consolidata esperienza tecnico-operativa, che garantirà continuità alla Capitaneria agropolese.

L’evento

L’evento, iniziato intorno alle ore 10:30, si è svolto alla presenza delle autorità civili e militari locali. Tra i presenti figura anche il Capo del Compartimento Marittimo di Salerno, Sirio Faè, chiamato a presiedere formalmente il passaggio.

Nel corso della cerimonia sono stati messi in risalto il forte impegno sociale della Capitaneria, nel garantire la sicurezza dei bagnanti e dei natanti, e la costante azione di sorveglianza ambientale. Autorità locali e rappresentanti istituzionali hanno ringraziato il Comandante Manca per il proficuo lavoro svolto, augurando a Chetta “buon vento” e successo nel prosieguo della missione.