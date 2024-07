Agropoli, Calendario eventi 2024. Malandrino: “Ha il sapore del nulla”

Non risparmia la sua critica il coordinatore cittadino di Forza Italia, Emilio Malandrino, sul cartellone degli eventi estivi presentato dall’amministrazione comunale solo lo scorso giovedì 28 giugno. “Apprezzabile lo sforzo del tenace e dinamico Assessore al Turismo, che ha impegnato sicuramente le sue capacità e le sue forze per trovare tante piccole “banalità”, ma tutte manifestazioni che, dal punto di vista dell’attrattività, del ritorno economico, del riscontro popolare, non hanno alcuna valenza”.