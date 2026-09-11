Agropoli, caldo nelle aule: dirigente autorizza i pantaloni corti, ecco tutte le novità

Sono ore di intensa preparazione per l’avvio del nuovo anno scolastico, ma a tenere banco nel Cilento sono le temperature eccezionalmente alte di questi giorni. Per far fronte all’ondata di calore e garantire la tutela della salute, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli, Bruno Bonfrisco, ha firmato una deroga ufficiale al regolamento d’istituto, autorizzando l’uso dei pantaloni corti all’interno del plesso. La notizia è stata resa nota questa mattina nel corso di un intervento del dirigente ai microfoni di Anteprima News.

Deroga al regolamento per fronteggiare le temperature anomale

La decisione di modificare temporaneamente il codice di abbigliamento, che fino a questo momento imponeva l’uso dei pantaloni lunghi, è stata assunta dal preside nella sua duplice veste di capo dell’istituto e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L’intervento si è reso necessario per permettere ad alunni, docenti e personale scolastico di affrontare le attività didattiche in condizioni climatiche adeguate durante questo inizio di settembre caratterizzato da caldo anomalo.

Stazione meteorologica a scuola per il monitoraggio del microclima

Oltre alla revisione del dress code, l’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” ha adottato una misura tecnologica specifica per la prevenzione dei rischi legati al comfort termico. La scuola è stata infatti dotata di una colonnina meteorologica interna per il rilevamento costante della temperatura e del tasso di umidità nelle aule e negli ambienti comuni.

I dati raccolti dalla stazione meteo permetteranno alla dirigenza di valutare in tempo reale le condizioni del microclima scolastico e di adottare decisioni tempestive sulla gestione degli spazi, confermando la tutela della salute e della sicurezza dell’intera comunità scolastica come priorità assoluta dell’istituto agropolese.