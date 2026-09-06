Agropoli bloccata dal trofeo di ciclismo: caos traffico e polemiche

I disagi legati alla viabilità e la gestione dei grandi eventi sul territorio tornano al centro del dibattito ad Agropoli. In occasione del Campionato Italiano “Sud Bike Time Trial”, la chiusura improvvisa delle arterie viarie principali ha causato pesanti rallentamenti e blocchi del traffico nel corso dell’ultimo fine settimana della stagione estiva. L’interruzione della circolazione dal Lungomare San Marco fino alle vie del centro cittadino ha colto di sorpresa residenti e visitatori, scatenando forti proteste per via di un preavviso comunicato sui canali social dell’Ente solo nelle 24 ore precedenti allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Impatto sulla viabilità e reazioni della cittadinanza

La chiusura contemporanea dei principali nodi stradali ha obbligato gli automobilisti a percorrere lunghi tragitti alternativi per raggiungere le proprie abitazioni o i luoghi di lavoro. L’episodio si è verificato in un fine settimana cruciale per il turismo locale, coincidente con gli ultimi giorni di vacanza prima della riapertura degli istituti scolastici.

Le difficoltà logistiche hanno impattato anche sui flussi turistici della giornata, spingendo diversi visitatori a deviare verso altre mete della costa cilentana. Tra le situazioni di tensione registrate in strada si segnala anche l’episodio che ha visto protagonista una residente, andata in escandescenza per l’impossibilità di fare rientro a casa a causa dei blocchi.

Le critiche dell’opposizione sulla pianificazione

L’episodio ha immediatamente provocato la reazione delle forze politiche locali. Il consigliere comunale di opposizione Massimo La Porta ha espresso una dura presa di posizione nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, sottolineando le ripercussioni economiche per le attività commerciali e il carico di lavoro sostenuto dal personale della Polizia Municipale impiegato sul campo.

“Agropoli è al collasso politico e logistico, ed è mio dovere istituzionale denunciare con forza quanto sta accadendo. Da questa mattina, cittadini, turisti e commercianti sono letteralmente ostaggi del blocco totale della viabilità per il Campionato Italiano ‘Sud Bike Time Trial’. Dal Lungomare San Marco fino al centro cittadino regna il caos più totale”, ha dichiarato La Porta.

Il consigliere ha poi concentrato le sue critiche sulla tempistica dei comunicati e sulle scelte organizzative dell’Ente: “A far imbestialire la nostra comunità è la totale assenza di comunicazione da parte dell’Amministrazione Mutalipassi. La città è stata chiusa senza un preavviso degno di questo nome, infliggendo un danno economico pesantissimo alle attività commerciali proprio in una domenica fondamentale per gli incassi di fine stagione. Mentre gli agenti della Polizia Municipale si ritrovano a gestire questa immane emergenza in strada con il massimo impegno, ma lasciati tragicamente soli in prima linea, l’intera gestione politica di questa maggioranza è responsabile di tutto ciò. Bloccare un’intera città senza un piano alternativo di viabilità e senza informare preventivamente chi ci vive e ci lavora è il frutto di scelte scellerate e di una intollerabile improvvisazione amministrativa che come opposizione non siamo disposti a tollerare”.