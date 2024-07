Agropoli: bivaccano sul parcheggio Landolfi, scattano le sanzioni

Si accampano sull’ex campo sportivo Landolfì, in pieno centro ad Agropoli, e bivaccano posizionando ombrelloni e sdraio tra le auto. È successo oggi. A segnalare il caso che ha visto protagonisti alcuni turisti, il consigliere comunale Raffaele Pesce, sdegnato per l’accaduto.

In serata l’intervento del sindaco, Roberto Mutalipassi: “Condanniamo fermamente gli episodi che si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi nel parcheggio dell’ex campo sportivo Landolfi. Le targhe delle due auto, i cui occupanti hanno bivaccato nel parcheggio, sono state identificate”.

Per i proprietari delle vetture in questione scatterà una doppia sanzione: per la violazione del divieto di bivacco e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Bivaccano sul parcheggio Landolfì, il messaggio del sindaco di Agropoli

“La nostra è una città accogliente ma ci vuole rispetto e non si possono permettere certe estremizzazioni. Nel contempo spiace che sui social ci sia chi si prenda gioco dei controlli effettuati dalla Polizia Locale che, attraverso i Targa system dislocati agli ingressi della città, in soli sei mesi ha sequestrato quasi 300 veicoli sprovvisti di assicurazione Rc auto. Questa si chiama sicurezza e tutela di tutti gli utenti della strada”. Così il primo cittadino.