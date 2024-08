Agropoli: apre il micro nido comunale, iscrizioni entro il 13 settembre

Il comune di Agropoli ha indetto un bando per l’iscrizione al micro nido comunale per l’anno educativo 2024/2025. Un servizio gratuito, ad eccezione del contributo per la mensa, che va incontro alle esigenze dei genitori e offre ai più piccoli un ambiente sicuro e stimolante per la loro crescita.

Un servizio a misura di bambino

Il micro nido, gestito direttamente dal Comune di Agropoli in collaborazione con Agropoli Cilento Servizi, troverà sede all’interno del plesso della scuola dell’infanzia del Primo Circolo didattico, con ingresso da Piazza della Repubblica. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00, offrendo così alle famiglie la possibilità di conciliare vita lavorativa e cura dei propri figli.

Possono presentare domanda i genitori di bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 13 settembre 2024, a mezzo PEC oppure consegnate a mano presso il Protocollo Generale del Comune.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli, ai numeri di telefono 0974 827427 e 0974 827490.