Agropoli: anomalie negli avvisi di fermo amministrativo, Comune rassicura i cittadini

Il Comune di Agropoli ha comunicato di aver riscontrato alcune anomalie nell’invio dei preavvisi di fermo amministrativo per le auto, a seguito dell’elaborazione di oltre 11.000 pratiche. Le problematiche sono state causate da disallineamenti tra i database e da alcuni imprevisti nei sistemi informatici.

Cosa è successo

La Gamma Tributi ha spiegato che le anomalie sono emerse a causa di incongruenze tra i dati utilizzati per inviare i preavvisi e quelli relativi ai pagamenti effettuati dai cittadini. In alcuni casi, sono stati inviati preavvisi di fermo amministrativo anche a chi aveva già regolarizzato la propria posizione.

Le rassicurazioni dell’amministrazione

Il Comune ha rassicurato i cittadini coinvolti, sottolineando che non verranno avviate procedure di fermo amministrativo per coloro che hanno già provveduto al pagamento delle sanzioni o che hanno presentato istanza di autotutela. Inoltre, l’amministrazione sta lavorando per risolvere al più presto le problematiche riscontrate e garantire la correttezza delle procedure.

I ritardi nelle risposte

A causa di queste anomalie, si sono verificati ritardi nell’evasione delle istanze di autotutela presentate dai cittadini. Il Comune ha assicurato che le posizioni di coloro che hanno presentato istanza sono al momento sospese in attesa di una verifica approfondita.

L’impegno per la trasparenza

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno per garantire la massima trasparenza e correttezza nei rapporti con i cittadini. L’obiettivo è quello di risolvere al più presto le problematiche emerse e di evitare che si verifichino episodi simili in futuro.

Cosa fare in caso di dubbi

I cittadini che hanno ricevuto un preavviso di fermo amministrativo e ritengono di aver già provveduto al pagamento o di aver presentato istanza di autotutela, sono invitati a contattare l’ufficio competente del Comune per chiarimenti.