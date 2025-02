Agropoli: ancora furti in centro. Paura tra i residenti

Non si placa l’allarme furti nel comprensorio cilentano, nonostante l’aumento dei controlli e le rassicurazioni degli amministratori locali che nei giorni scorsi hanno incontrato il Prefetto di Salerno.

Furto ad Agropoli

L’ultimo colpo è stato segnalato tra il centro cittadino e il borgo antico, in via tenente Gino Landolfi.

I malviventi nel tardo pomeriggio sono riusciti ad accedere in un appartamento sito in uno stabile posto lungo la strada attraverso un ingresso posto sul retro, dopo aver scavalcato un muretto.

Una volta dentro hanno messo a soqquadro le stanze, riuscendo a portare via tutto ciò che di valore hanno trovato. Pare abbiano tentato anche di mettere a segno un furto in un altro appartamento situato nello stesso immobile, ma il rientro di alcuni residenti li ha messi in fuga.

Questo è soltanto l’ultimo colpo che si registra in zona: nei mesi scorsi, infatti, altri residenti hanno segnalato episodi simili. Ma ormai l’allarme è diffuso, dal centro alle periferie.

Borseggiatrici in centro

Ieri un ulteriore episodio si è registrato in centro. Due donne dell’est Europa hanno portato via del denaro che un uomo aveva in tasca e si sono allontanate. Alcuni presenti che hanno assistito alla scena e hanno udito le urla, sono intervenuti per raggiungerle e hanno recuperato il denaro.

Sempre ieri una donna è stata derubata del portafoglio in un noto supermercato di Agropoli.