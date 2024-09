Agropoli, allarme dei cittadini: «emergenza topi in centro»

Ad Agropoli, l’emergenza topi ha sollevato un allarme tra i residenti, che segnalano la crescente presenza di ratti nei vicoli e nelle strade principali del centro. Negli ultimi giorni, le segnalazioni si sono intensificate, culminando in un episodio avvenuto questa mattina in piazza Vittorio Veneto.

Topi nel centro di Agropoli

Intorno alle 8, diversi roditori sono stati avvistati mentre si aggiravano tra i tavoli di ristoranti e bar, suscitando l’indignazione di clienti e passanti. La situazione non è isolata; da alcune settimane, i cittadini avevano già notato la presenza di topi nelle stradine adiacenti all’isola pedonale.

In molti si rivolgono al comune affinché solleciti l’ASL a intervenire con un’operazione di derattizzazione immediata. I cittadini chiedono misure concrete e tempestive per garantire la salute pubblica e il decoro della città.

La questione dei ratti non è nuova ad Agropoli; in passato si erano già registrati interventi di derattizzazione, ma sembra che la situazione stia nuovamente sfuggendo di mano e che non riguardi solo il centro cittadino.