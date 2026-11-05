Agropoli: allarme bocconi avvelenati a Moio: la segnalazione

Scatta l’allarme nella frazione Moio di Agropoli per la presenza di sospetti bocconi avvelenati sparsi in alcune strade della località. Le segnalazioni arrivano direttamente dagli abitanti e dai professionisti della zona, a seguito dell’ingresso in clinica di diversi animali in condizioni critiche. La situazione ha sollevato apprensione tra i proprietari di cani e gatti del quartiere, spingendo gli esperti a sollecitare la massima cautela durante le passeggiate.

I casi d’urgenza e il monito del veterinario

A confermare la gravità dello scenario è il medico veterinario del posto, il Dott. Antonio Zoppi, che ha registrato personalmente i primi accessi d’emergenza presso la propria struttura. Il professionista ha rivolto un invito perentorio alla cittadinanza per evitare ulteriori intossicazioni:

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“Fate attenzione perché qualcuno nella zona Moio sta mettendo esche avvelenate, ci sono già arrivate due urgenze.”

L’appello si rivolge specificamente a chi risiede nel quartiere o frequenta l’area con i propri amici a quattro zampe, sollecitando il monitoraggio costante degli animali per prevenire l’ingestione accidentale di sostanze letali.

Le zone a rischio e la natura delle sostanze

I dettagli emersi dai primi sopralluoghi collocano il fenomeno principalmente nell’area di Moio Alto, con una particolare concentrazione registrata in via Sorrento. Sui margini della strada e negli spazi verdi adiacenti sarebbero stati rinvenuti composti riconducibili a prodotti chimici altamente tossici.

In base alle prime osservazioni, la sostanza impiegata sembrerebbe essere metaldeide, un principio attivo comunemente utilizzato nei formulati lumachicidi, notoriamente velenoso anche per gli animali d’affezione. L’assunzione di tali sostanze provoca un quadro clinico grave che richiede un intervento veterinario immediato.

La preoccupazione dei residenti e i comportamenti da adottare

Il clima nella comunità locale resta teso. La presenza di sostanze tossiche su suolo pubblico rappresenta un rischio notevole sia per la fauna domestica sia per la sicurezza generale del quartiere.

Per limitare il pericolo, si raccomanda di tenere i cani al guinzaglio corto durante le uscite, di applicare la museruola nei tratti ritenuti a rischio e di impedire qualsiasi contatto con residui anomali o cibo abbandonato lungo il percorso. In presenza di sintomi quali tremori, ipersalivazione o convulsioni, è necessario condurre l’animale senza indugio presso una struttura di pronto soccorso veterinario.