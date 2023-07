Agropoli: al via le operazioni di montaggio del Seatrac

Iniziati questa mattina i lavori per il montaggio del Seatrac, si tratta di un dispositivo che faciliterà l’ingresso in acqua alle persone con ridotte capacità motorie. L’iniziativa, proposta dall’associazione “Gabry little hero”, vede l’appoggio del Comune di Agropoli, delle associazioni “Lume” e “Mi girano le ruote”. Anche la BCC Buccino e dei Comuni Cilentani è partner dell’iniziativa. Agropoli si muove, dunque, per offrire a tutti la libertà di godere del mare.

Un progetto ambizioso

Il Seatrac è destinato a cambiare l’immaginario di spiaggia accessibile. Si tratta, infatti, dell’unico dispositivo attualmente brevettato in grado di garantire in mare alle persone con difficoltà motorie, in totale autonomia. Il servizio è oggi operativo solo in Calabria e in Sardegna.

I lavori iniziati questa mattina termineranno entro il 19 luglio, quando è prevista l’inaugurazione e la messa in attività del macchinario.

Nei mesi scorsi per raggiungere il significativo obiettivo di offrire davvero a l’accesso al mare si era attivata una raccolta fondi tesa a ottenere il denaro necessario all’intervento. Un grande ausilio è venuto da “Made in… Lume”, iniziativa solidale tenutasi il 25 maggio scorso presso il CineTeatro “De Filippo” di Agropoli.,