Agropoli: al via la rimozione della posidonia spiaggiata alla Marina

Hanno preso il via, questa settimana, gli interventi di rimozione della posidonia spiaggiata dalla spiaggia della marina. Si tratta di interventi programmati dall’amministrazione comunale di Agropoli nell’ambito delle attività finalizzate a liberare i litorali in vista della stagione estiva.

Nei giorni scorsi erano già partiti gli interventi presso la spiaggia del lido azzurro, opere che sono tuttora in corso e che si avviano alla conclusione. Ora, invece, le ruspe sono entrate in azione anche presso la spiaggetta del porto. Il Comune di Agropoli può beneficiare per questo tipo di interventi su un finanziamento residuo della Regione Campania di 89.000 euro, che garantiranno la rimozione della posidonia spiaggiata con reimmissione in mare, una procedura già utilizzata lo scorso anno e che dovrà essere annualmente ripetuta.

Per questo il Comune ha già chiesto un ulteriore finanziamento regionale che potrebbe anche permettere di rimuovere la montagna creata nel corso degli anni ai piedi della rupe su cui si erge il centro storico. Sugli interventi non sono mancate polemiche da parte di chi chiede soluzioni definitive e non opere tampone.