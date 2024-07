Agropoli: al via la InfoCilento Cup nello splendido scenario del Lido Azzurro

Ha preso il via, nella serata di ieri, la Infocilento Cup ad Agropoli, nello splendido scenario del Lido Azzurro. Grande entusiasmo e partecipazione per la prima serata organizzata dall’associazione Keydream’s; due le partite svolte nella serata di ieri, con i campioni in carica del Lido Oasi che hanno travolto la compagine di Dieci noni con il risultato di 11-2, mentre nella seconda partita, match altamente più equilibrato tra Kataro’s e CIN Bs, con la squadra di Kataro’s che ha avuto la meglio solo nel finale con il risultato di 4-3.

Queste e tante altre partite in programma nell’evento clou dell’estate Agropolese targato InfoCilento, grande seguito anche sui canali social e sul digitale terrestre per una competizione che regala sempre mille emozioni.

Alla cerimonia di apertura di ieri ha presenziato anche il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riqualificazione della zona Lido Azzurro e per l’evento in questione che sta creando entusiasmo e partecipazione in tutta la città e non solo.