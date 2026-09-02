Agropoli, al via il Settembre Culturale: premiati 46 studenti con “Bravo è Bello”

È iniziato ufficialmente ieri, martedì 1° settembre, il Settembre Culturale di Agropoli, la tradizionale kermesse che ogni anno porta nella città cilentana incontri, autori e grandi protagonisti del panorama letterario. Ad aprire la manifestazione è stata la serata dedicata all’iniziativa “Bravo è Bello”, un appuntamento che ha celebrato il merito e l’impegno degli studenti delle scuole di Agropoli e del territorio circostante.

Borse di studio e valorizzazione dei giovani nel Cilento

Nel corso della cerimonia di apertura sono state assegnate 46 borse di studio, un importante riconoscimento destinato agli studenti che si sono distinti per gli eccellenti risultati raggiunti nel proprio percorso scolastico.

Un’inaugurazione nel segno dei giovani per una rassegna che considera la cultura un fondamentale strumento di crescita e di valorizzazione del territorio. La serata ha rappresentato anche un significativo momento di incontro tra istituzioni scolastiche, famiglie e comunità locale, rimarcando il valore dell’istruzione e della formazione.

Il programma della rassegna letteraria ad Agropoli

Con l’evento “Bravo è Bello” si alza il sipario sul Settembre Culturale ad Agropoli, che proseguirà fino al 30 settembre con un ricco calendario di appuntamenti. Numerosi autori e figure di spicco del mondo editoriale saranno pronti a incontrare il pubblico per presentare le proprie opere.

Per tutto il mese di settembre, la città di Agropoli si confermerà un punto di riferimento per gli appassionati di lettura, consolidando il ruolo del Settembre Culturale tra gli eventi più attesi dell’autunno cilentano. Un mese intero dedicato ai libri, alle idee e al confronto, con la cultura protagonista assoluta della vita cittadina.