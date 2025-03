Agropoli, al via il progetto “Zero cani in canile”: partita, questa mattina, task force della Polizia Municipale | VIDEO

Partita, questa mattina, una task force di controllo sul territorio, coordinata dalla Polizia Municipale, per contrastare il fenomeno del randagismo e promuovere il benessere animale. L’iniziativa nasce a seguito del tavolo tecnico convocato dall’Amministrazione Comunale di Agropoli e mira a mettere in rete istituzioni, associazioni animaliste, volontari e cittadini per affrontare il problema in maniera strutturata ed efficace.

La giornata

All’avvio delle attività erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, l’assessore ai Diritti degli Animali Elvira Serra, il comandante della Polizia Municipale Antonio Rinaldi, le dottoresse Carmela Fusco, Stella Carola e Aurora Capece, la volontaria Ilaria Procida e l’assistente Antonio Di Biasi.

Le finalità del progetto

L’obiettivo principale del progetto è ridurre progressivamente il numero di cani ospitati nei canili attraverso una serie di azioni congiunte e mirate. Tra le strategie messe in campo vi sono il completamento del censimento e dell’anagrafe canina, programmi di educazione e formazione nelle scuole, campagne di sterilizzazione, misure di profilassi e cure veterinarie, nonché l’incentivazione delle adozioni e dell’integrazione degli animali nel tessuto sociale.

L’iniziativa, totalmente gratuita, si basa su un modello di gestione virtuoso che punta alla responsabilizzazione della comunità, promuovendo il rispetto e la tutela degli animali. Il Comune e le associazioni locali lavoreranno in sinergia per garantire un approccio efficace e duraturo nella lotta al randagismo, con l’auspicio di un futuro in cui il fenomeno possa essere progressivamente debellato.