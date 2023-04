Agropoli, al via gli Incontri del Lunedì a San Francesco: primo ospite Don Marcello De Maio

Si è svolto ieri sera ad Agropoli, lunedì 17 aprile, il primo dei due incontri culturali promossi dall’Associazione Effed’i e dall’Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania in collaborazione con la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo e con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno presso la Chiesa Giubilare di San Francesco.

L’iniziativa

Il primo degli Incontri del Lunedì ha visto la partecipazione di Don Marcello De Maio, teologo morale, docente presso l’istituto teologico salernitano. Un’opportunità vissuta dalle comunità parrocchiali di Agropoli per confrontarsi e per riflettere alla luce dell’opera di De Maio “Liberi nella Verità”, edito da BrunoLibri.

Un percorso di teologia morale fondamentale che può rivelarsi un utile strumento di discernimento personale

Relatori del primo incontro oltre all’autore Don Marcello De Maio, don Bruno Lancuba, direttore dell’Istituto superiore di Scienze Religiose di Salerno, il parroco della Chiesa di San Francesco, don Carlo Pisani, l’Editore Roberto Amodio e il Direttore del Festival della Teologia, l’avv. Vito Rizzo. L’evento ha visto anche la partecipazione artistica della cantante Paola Tozzi che ha offerto al pubblico grandi emozioni.

Il prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 24 aprile con la presentazione del libro dell’Avv. Maurizio Scorza “Dalla toga alla stola” evento accreditato anche come formazione in deontologia dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Vallo della Lucania. Anche il secondo appuntamento è in programma alle ore 17.45.