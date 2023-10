Agropoli, aggredisce il compagno, denunciata una donna. Scatta il divieto di avvicinamento

Una donna di 45 anni, originaria del Lazio ma da anni residente ad Agropoli, è stata denunciata per aggressione e lesioni aggravate nei confronti del suo ex compagno, un bagnino di 53 anni. I fatti risalgono ai giorni scorsi e si sarebbero concretizzati attraverso una serie di episodi ora denunciati dall’uomo. Starà ai magistrati valutare la veridicità dell’accaduto e ricostruire la vicenda.

I fatti

L’episodio al centro dell’indagine risale al 25 settembre scorso in un bar cittadino. La donna, che stando alle ricostruzioni avrebbe avuto in passato comportamenti violenti nei confronti dell’uomo, lo avrebbe aggredito al culmine di una lite. Pare sia spuntato anche un coltello. La vittima è stata ferita a una mano e a un fianco ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

I fatti si sarebbero protratti anche presso il nosocomio di Vallo della Lucania, dove l’uomo si trovava per essere medicato.

Il provvedimento

Per la donna è stato disposto il divieto di avvicinamento all’uomo in attesa che siano completate le indagini, tutt’ora in corso.