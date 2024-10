Il comune di Agropoli aderisce alla Giornata Mondiale del Dono 2024, nota anche come GivingTuesday. Un evento che si svolgerà il prossimo 3 dicembre e che nasce per promuovere la generosità e la solidarietà a livello globale.

Cos’è il GivingTuesday

Il GivingTuesday è un’iniziativa nata nel 2012 a New York, ideata per incoraggiare le persone a donare e a collaborare per costruire una società più giusta e solidale.

Oggi, coinvolge oltre 90 paesi e milioni di partecipanti, diventando un movimento globale che ispira la generosità in molte forme. In Italia, il GivingTuesday ha raggiunto la sua ottava edizione e ha ricevuto il patrocinio dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), sottolineando l’importanza di questo evento anche nel contesto locale.

L’adesione del comune di Agropoli

La delibera, proposta dall’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D’Arienzo, porterà il comune di Agropoli ad illuminare di rosso il municipio.

Un modo visibile per partecipare all’evento e far sentire la propria voce nella lotta per una società più empatica.