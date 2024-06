Agropoli: accordo comune – tassisti. Ok ai collegamento con l’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi

Grandi novità per i turisti che visitano Agropoli. Con l’apertura del nuovo Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, il trasporto da e per la città diventa ancora più comodo e facile. L’amministrazione comunale, in collaborazione con i taxisti locali, ha infatti attivato un servizio di transfer rapido e sicuro che collega l’aeroporto al centro cilentano. A bordo verranno garantiti anche depliant turistici.

Per prenotare il taxi, sarà sufficiente contattare il numero dedicato o visitare il sito web del Comune di Agropoli. In entrambi i casi, si potranno ricevere tutte le informazioni utili, tra cui le tariffe e i tempi di percorrenza.

Apre l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi

Confermata l’apertura dell’aeroporto di Salerno, prevista l’11 luglio. A darne nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sottolinea come gli uffici del dicastero, su indicazione del ministro Matteo Salvini “che ha seguito con grande attenzione il dossier”, hanno trovato delle soluzioni operative rispetto alla presenza dei necessari presidi antincendio dei vigili del fuoco, “grazie anche alla fattiva collaborazione di Gesac (società di gestione dello scalo) e di Enac”.

“La notizia dell’apertura dello scalo aeroportuale di Salerno è una notizia fondamentale per lo sviluppo del territorio campano, e rappresenta uno straordinario risultato strategico per tutto il Mezzogiorno”. Così, in una nota, il deputato cilentano della Lega, Attilio Pierro.