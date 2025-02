Aggredito da un gruppo di cani a Teggiano: gravemente ferito un uomo

E’ stato aggredito da un branco di cani un 74enne di Teggiano mentre passeggiava nella frazione di Pantano. I cani, erano già stati segnalati dagli agenti della Polizia Municipale, ed il servizio di accalappiamento ha più volte cercato di individuarli e prelevarli, in ultimo proprio questa mattina, senza riuscire a trovarli sul territorio comunale.

Necessario il trasporto in ospedale

L’uomo ha riportato diverse ferite agli arti superiori ed inferiori e all’addome, ma fortunatamente nonostante il grande spavento e le ferite riportate, il 74enne non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l’aggressione è stato soccorso e trasportato in ospedale dove ha ricevuto le cure dei sanitari del “Curto” di Polla.

Gli interventi

Dopo l’accesso in pronto soccorso e le prime cure, l’uomo è stato assistito nel reparto di chirurgia dell’ospedale valdianese per diverse ferite riportate in seguito all’aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Teggiano, guidati dal Comandante Eliseo Innamorato e i carabinieri della locale stazione.