Aggredisce la mamma: 27enne di Vibonati allontanato dalla casa familiare

Aggredisce in maniera violenta la madre colpendola al volto. L’episodio è accaduto giovedì scorso nel comune di Vibonati. Protagonista un 27enne che, in presenza sempre della donna e della sorella, ha distrutto anche un tavolo e dunque impaurito terribilmente la vittima che inerme ha subito l’aggressione.

Aggredisce la mamma: il caso

La donna fortunatamente è riuscita a lanciare l’allarme e ad avvisare le forze dell’ordine di quanto stava accadendo presso la propria abitazione.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione diretti dal Capitano Francesco Fedocci che hanno tratto in salvo la vittima e bloccato il ragazzo. Subito dopo la donna si è recata presso gli uffici della stazione dei Carabinieri di Vibonati per sporgere denuncia nei confronti del figlio.

Il giovane già in passato infatti sembra abbia assunto dei comportamenti violenti nei confronti della mamma, molto spaventata per quanto appena verificatosi in casa.

I soccorsi

Sul posto necessario è stato anche l’arrivo dei Sanitari del 118 dell’ospedale “Immacolata” di Sapri che hanno prestato soccorso alla signora malmenata e avviato la procedura prevista in questi casi dal cosiddetto “codice rosso” .

I sanitari e i medici, dopo avere medicato la donna, le hanno prescritto 5 giorni di prognosi a seguito delle ferite riportate. Il giovane invece è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare con il conseguente divieto di avvicinamento dei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima .