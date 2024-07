Aeroporto Salerno, tutto pronto per le partenze. Coccorullo: “grande opportunità per il Cilento, importante potenziare le infrastrutture”

Countdown agli sgoccioli per l’apertura dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, in programma giovedì 11 luglio. Un’infrastruttura che cambierà il volto della provincia e che sarà una grande opportunità di sviluppo economico e lavorativo del territorio. In vista del taglio del nastro si moltiplicano lavori e annunci: è ormai una gara tra i tanti servizi di trasporto pubblico su gomma che vengono attivati dai comuni della provincia per garantire i collegamenti con l’infrastruttura aeroportuale.

In prima linea anche il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Necessario farsi trovare pronti per Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che guardando al futuro sottolinea l’importanza di potenziare le infrastrutture.