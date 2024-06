Aeroporto Salerno: firmato protocollo d’intesa sul servizio Taxi

Il countdown per l’apertura dell’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi è ormai agli sgoccioli, e nell’ottica del miglioramento dei servizi si aggiunge un nuovo tassello: è stato firmato, ieri mattina, in Provincia a Salerno il protocollo d’intesa per migliorare il servizio di trasporto taxi verso lo scalo aeroportuale. L’intesa è stata raggiunta grazie alla collaborazione tra la Provincia di Salerno e i comuni di Salerno, Bellizzi, Pontecagnano Faiano e Battipaglia, firmatari del protocollo.

Presenti alla firma anche il consigliere provinciale delegato ai trasporti Francesco Morra ed il consigliere regionale della Campania e presidente della IV Commissione Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici Luca Cascone e il deputato on. Piero De Luca.