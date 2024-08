Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi: nel 2025 nuovi voli per l’Inghilterra

L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi si conferma un hub in costante crescita. Le ultime novità riguardano l’espansione dei collegamenti aerei, con un focus particolare sul mercato britannico.

Verso la Summer Season 2025: nuovi voli per il Regno Unito

Il tour operator britannico Jet2holidays ha annunciato l’apertura di nuove rotte da Salerno verso Manchester e Birmingham per la prossima estate. A partire dal 26 maggio 2025, i passeggeri potranno raggiungere comodamente queste due importanti città inglesi direttamente dallo scalo salernitano. Questa decisione rappresenta una scommessa importante sul potenziale turistico del territorio e un’ottima notizia per chi desidera trascorrere le vacanze nel Regno Unito.

Un’altra notizia che fa ben sperare per il futuro dell’aeroporto di Salerno riguarda l’interesse di Ryanair. Il CEO della compagnia aerea low-cost, Eddie Wilson, ha più volte manifestato l’intenzione di aprire una nuova base operativa in Italia e Salerno è tra le città candidate. L’assenza dell’imposta di soggiorno comunale potrebbe rappresentare un incentivo decisivo per la compagnia irlandese, che ha già dimostrato un forte impegno nello sviluppo del mercato italiano.

I sindacati plaudono alle novità

I sindacati del settore trasporti hanno espresso grande soddisfazione per le ultime novità riguardanti l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Gerardo Arpino (Filt Cgil) e Gianluca Petrone (dipartimento trasporti aereo) hanno sottolineato l’importanza di queste iniziative per lo sviluppo del territorio e per la creazione di nuove opportunità lavorative.