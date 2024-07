Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi, il presidente Alfieri: “giornata storica per il nostro territorio”

Il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri ha partecipato alla conferenza stampa “Salerno decolla” che ha presentato i primi voli di linea dell’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi.

“Oggi è una giornata storica per noi e il nostro territorio – dichiara Franco Alfieri – tutto questo rappresenta un grande risultato. Da un lato infatti viene premiato il grande impegno della Regione Campania e del Presidente Vincenzo De Luca. Noi come Provincia di Salerno investiremo 38 milioni di euro per l’ammodernamento della viabilità di accesso all’aeroporto.

Dall’altro, questa operazione sarà uno straordinario volano per lo sviluppo turistico della nostra provincia e di tutta la regione, sia per i flussi in ingresso che in uscita. Finalmente si parte, anzi si vola!”