Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi. Il consigliere regionale Matera: “Grande opportunità per Cilento e Vallo di Diano”

Durante la cerimonia di inaugurazione dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, anche il consigliere regionale Corrado Matera ha preso parte all’evento. “Questa giornata è davvero significativa per la nostra regione. Segna l’inizio di una nuova era per l’aeroporto di Salerno, un momento storico per lo sviluppo turistico della provincia e delle zone circostanti. Sono felice di essere qui per celebrare l’inaugurazione di questo aeroporto, che rappresenta non solo un miglioramento delle infrastrutture, ma anche una vera opportunità: sarà un punto di accesso privilegiato per i turisti, favorendo la crescita dei settori turistico, culturale ed economico non solo della provincia, ma anche delle zone interne come il Cilento e il Vallo di Diano”. Matera ha inoltre voluto ricordare gli sforzi degli ultimi anni che hanno portato all’apertura dell’aeroporto.

“Desidero ringraziare il presidente Vincenzo de Luca e la regione Campania per il ruolo fondamentale svolto in questo progetto, portato avanti con grande determinazione nonostante le sfide. L’iter per la realizzazione dell’aeroporto è stato complesso e sono stato direttamente coinvolto durante il mio mandato come Assessore al Turismo. Un passo cruciale è stato l’affidamento della gestione dell’aeroporto a Gesac, che ha dimostrato grande competenza nell’implementare il sistema aeroportuale integrato Napoli-Salerno, cruciale per la mobilità turistica della Campania. Grazie all’impegno e alla visione strategica di Gesac e della Regione, abbiamo raggiunto questo importante obiettivo, dimostrando ancora una volta che investendo in infrastrutture di qualità si possono ottenere risultati concreti per lo sviluppo dei nostri territori”.