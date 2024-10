“Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi e del Cilento”: ecco la proposta del Sindaco di Futani

L’apertura dell’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi”, in questi mesi, ha rappresentato una grande opportunità di sviluppo per il territorio salernitano. Anche il Cilento, meta turistica di molti stranieri, ne ha tratto vantaggio durante il periodo estivo. In tal ottica, il sindaco di Futani, Dario Trivelli, ha recentemente avanzato un’importante proposta alla società di gestione: modificare la denominazione dello scalo includendo anche il Cilento.

La proposta

Per il primo cittadino, infatti, tale aggiunta sottolineerebbe il ruolo centrale che l’infrastruttura aeroportuale è destinata a svolgere nel connettere i territori salernitani e favorire l’afflusso turistico. La proposta, avanzata a nome dell’amministrazione comunale di Futani, è finalizzata quindi a valorizzare un patrimonio naturale e culturale che attira ogni anno migliaia di visitatori, richiamando l’attenzione sulla necessità di potenziare i collegamenti con il Cilento. Il turismo, del resto, rappresenta uno dei motori principali dell’economia locale e una denominazione più inclusiva dell’aeroporto potrebbe facilitarne ulteriormente l’afflusso.

La proposta del Parco

Di recente anche l’Ente Parco ha deciso di incentivare e coordinare il rafforzamento e/o la creazione di nuovi collegamenti tra l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e il Cilento, con l’obiettivo di assicurare un’ampia fruizione delle meraviglie naturalistiche, ambientali e culturali che caratterizzano i numerosi splendidi borghi e che hanno portato ai molteplici riconoscimenti dell’Unesco.