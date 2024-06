Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi, De Luca: “nell’arco di tre anni porterà 3 milioni di visitatori”

Manca davvero poco all’apertura dell’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi, con i primi voli che partiranno dal mese di luglio.

“Un aeroporto cambia davvero il destino di un territorio”. Sono le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca riferendosi alla realizzazione della struttura aeroportuale che da luglio sarà attiva.

“Abbiamo investito risorse importanti sia dentro che nelle aree di contorno per la viabilità e i parcheggi e ora stiamo lavorando per avere un servizio di Vigili del fuoco adeguato ad un aeroporto. Questa sarà davvero una svolta per l’area sud della Campania”.