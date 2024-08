Aeroporto di Salerno, volo cancellato e primi disagi: «Pochi mezzi di trasporto e alberghi distanti»

Volo cancellato causa maltempo e primi disagi all’aeroporto di Salerno, fresco di inaugurazione. È accaduto ieri sera quando la compagnia Ryanair ha dovuto annullare la partenza per Torino a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. Diversi passeggeri, quindi, sono rimasti in aeroporto lamentando disorganizzazione e scarsa assistenza.

I disagi

“Abbandonati a noi stessi” è il grido di allarme lanciato da diversi viaggiatori, che si sono ritrovati a vagare per lo scalo in attesa di informazioni. “Volo Salerno Torino delle 21,00 Cancellato. E noi siamo ancora qui. Dispiace ma situazione mal gestita dal personale aeroportuale. I passeggeri inclusi anziani e bambini abbandonati un po’ a se stessi, con scarsissima e approssimativa assistenza”, ha scritto un utente sui social.

A chi avrebbe voluto maggiore assistenza si aggiungono quanti, invece, accusano la compagnia aerea per le difficoltà nel trovare soluzioni alternative, alberghi nelle vicinanze o collegamenti con Salerno.

Ci sono passeggeri che hanno riferito di aver trascorso ore in attesa di un taxi o di un autobus, senza trovare soluzioni adeguate. “Maltempo ok. Responsabilità Ryanair ok Però 3 ore per trovare 4 alberghi (proposti a Paestum, Battipaglia e limitrofi…) che quasi tutti ovviamente hanno rifiutato, mi sono sembrate eccessive. Disorganizzazione nell’assistenza e nelle informazioni”, ha commentato un altro viaggiatore.

Le criticità

In effetti c’è chi segnala scarsi collegamenti via bus o taxi e chi mette in evidenza come in attesa di un altro volo non abbia potuto contare su soluzioni in hotel, considerato che in pochi hanno dato disponibilità ad ospitare i viaggiatori per poche ore e in ogni caso raggiungerli non sarebbe stato semplice non essendoci soluzioni nelle immediate vicinanze dell’aeroporto.

Nonostante le critiche, alcuni utenti hanno difeso l’organizzazione sottolineando le difficoltà nel gestire situazioni impreviste come le cancellazioni dei voli a causa del maltempo. “Quello che è accaduto può succedere, che la cancellazione del volo è stata dettata da ragioni di sicurezza e che anche in aeroporti molto più collaudati rispetto a quello di Salerno non è facile gestire situazioni impreviste e trovare soluzioni che rispondano alle esigenze di tutti i passeggeri rimasti a terra”, ha scritto un utente.