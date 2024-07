Aeroporto di Salerno, Cascone: numeri soddisfacenti, al lavoro per verificare eventuali miglioramenti | VIDEO

Si lavora per migliorare alcuni aspetti, in particolare quelli legati alla segnaletica, ma il bilancio delle prime settimane di attività dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi è assolutamente positivo, come ribadito anche dal consigliere regionale e presidente della commissione trasporti della regione Campania, Luca Cascone che ha parlato di “flussi importanti e numeri soddisfacenti”.

Pochi giorni fa si è anche svolta una riunione operativa per verificare eventuali miglioramenti con gli operatori che forniscono il servizio di trasporto, autolinee e taxi e Gesac. Un incontro per valutare le azioni da intraprendere per il prossimo agosto, che si preannuncia essere il mese più caldo sul fronte turistico.

Diversi i lavori a cui lo scalo dovrà far fronte ma dal presidente della commissione trasporti Cascone arriva la rassicurazione “l’aeroporto non chiuderà”.