Addio a Vincenzo Maione, ex sindaco di Ceraso

La comunità di Ceraso è in lutto per la scomparsa di Vincenzo Maione, ex sindaco e figura di riferimento per il territorio cilentano. L’avvocato, deceduto all’età di 81 anni, è stato protagonista della vita politica locale, guidando il comune per due mandati consecutivi, dal 1993 al 2001.

Chi era Vincenzo Maione

Maione non era soltanto un amministratore capace, ma anche un uomo profondamente legato alla sua terra. La sua visione politica, improntata al dialogo e al rispetto, gli ha permesso di lasciare un’impronta indelebile nella storia di Ceraso.

Le testimonianze di affetto e riconoscenza si moltiplicano in queste ore: “Una persona perbene, un signore, un grande sindaco”, scrivono sui social. Parole che sottolineano la stima di chi lo ha conosciuto e apprezzato, sia nella sua veste pubblica sia in quella privata.

Accanto a lui, la moglie e i figli Antonella e Gennaro, quest’ultimo presidente della Consac e a sua volta amministratore comunale per oltre quindici anni, segno di una tradizione familiare votata al servizio della collettività.

L’intera comunità si stringerà attorno alla famiglia domani pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Santa Elia Profeta a Santa Barbara, dove si terrà l’ultimo saluto.