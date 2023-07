Addio a Giovanni Rocco. Fu sindaco di Magliano Vetere per 30 anni

La comunità di Magliano Vetere piange l’ex sindaco Giovanni Rocco, che si è spento nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Fu personaggio stimato ma capace di suscitare sentimenti contrastanti. Amore incondizionato tra i fedelissimi e odio negli avversari. Oltre ad aver detenuto la carica di primo cittadino per un trentennio (l’ultima elezione risale al 1994) fu stimato insegnate di scuola elementare.

La massoneria e l’interrogazioni parlamentare

Rocco fu uomo di potere, radicato nell’ambiente politico della Prima Repubblica. Il suo lavoro di amministratore arrivò addirittura in parlamento, quando Gaetano Nino Colucci presentò un’interrogazione parlamentare al ministro degli Interni affinché vigilasse sul suo operato.

Di certo Rocco fu interprete di primo piano nella politica cilentana degli anni del boom, quando ricoprì diverse volte la carica di Presidente della Comunità Montana. Gli estimatori sostengono che il suo agire fosse sempre guidato dalla volontà di favorire i compaesani e dall’amore per il paese nativo, per il quale fu disposto a battere tutte le strade percorribili.

Dopo il ritiro

Dopo il ritiro dalla scena politica l’ex sindaco si era ritirato nella sua casa che affaccia sulla piazzetta di Magliano Vetere a pochi passi da Palazzo di Città, un tempo suo luogo di lavoro. Una vecchiaia tranquilla sempre con gli abiti eleganti. Qualche passeggiata in paese tra i suoi concittadini e gli ex allievi, che gli hanno sempre tributato una riconoscenza infinita.

Qualche tempo fa Rocco aveva affrontato la morte dell’amato figlio, sempre con la consueta e dignitosa pacatezza, che nel bene e nel male, ha contraddistinto la sua esistenza.

Il lutto cittadino

Il sindaco Adriano Piano ha proclamato il lutto cittadino per domani, giorno delle esequie. Quando la comunità di Magliano e dei comuni vicini offriranno l’ultimo saluto all’ex sindaco. Probabile la presenza di sindaci da tutto il Cilento.

“Giovanni Rocco ha dato un grande impulso alla crescita della comunità, tempo fa mi confido di aver aiutato più di duecento cilentani a trovare un posto di lavoro“, ha dichiarato commosso il sindaco di Magliano, Adriano Piano, ai nostri microfoni. “Era un vero democristiano, uno che era disposto a tutto per soccorrere i cittadini, per lui la politica non era mai vantaggio personale. E’ anche grazie al suo operato se la comunità di Magliano e quella del circondario riesce ad arginare l’emorragia demografica“, ha chiosato.