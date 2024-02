Ad un anno e mezzo, Yves da Teggiano diventa modello per Fendi Kids | VIDEO

Il piccolo Yves si è trasferito a Teggiano con i suoi genitori l’8 aprile 2023. “Oggi è un meraviglioso birbantello di 20 mesi – dice sua mamma Francesca – ed amo chiamarlo, Afroteggianese, con una personalità eccezionale e una carica vitale che riempie ogni spazio vuoto. Come ha detto Hester Browne – aggiunge Francesca – ciò che è destinato per te troverà il modo di raggiungerti, ed è proprio quello che amo pensare. Noi eravamo destinati a lui e lui a noi. Il destino più emozionante, intenso, bello e travolgente non poteva capitare a noi“.

La storia

Durante l’estate scorsa, i genitori di Yves, Francesca e Donatello, hanno iscritto il piccolo a un’agenzia romana. In soli due mesi, sono stati contattati dall’agenzia. Il piccolo Yves era stato scelto a livello nazionale dalla maison Fendi come modello per la collezione kids, nella categoria “Baby” 0-2 anni, per la Primavera/Estate 2024.

Il servizio per Fendi

Francesca e Donatello hanno accolto la notizia con grande entusiasmo e sono partiti per Roma qualche giorno dopo. Qui, Yves è stato fotografato insieme ad altri bambini da un fotografo internazionale. Da qualche giorno, è ufficialmente uno dei piccoli modelli protagonisti nella collezione Fendi Kids per la prossima stagione, con la pubblicazione delle foto.

Le dichiarazioni

“È stata un’esperienza entusiasmante, inaspettata e insolita“, ha raccontato Francesca, la quale ricorda che hanno deciso di iscrivere il piccolo a un’agenzia per gioco, insieme al marito. “È stata un’opportunità per noi e per Yves di conoscere tante persone e vivere un’esperienza così emozionante insieme“.