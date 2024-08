Ad Orria l’incontro con i “primi custodi della Piramide Culturale del Cilento”

L’associazione Fiaba in Borgo in occasione dell’uscita in Inghilterra del volume tascabile

“The Empathic Movement” (Cambridge Scholars Publishing), è lieto di ospitare presso l’Aula Consiliare del Comune di Orria il giorno 30 agosto, alle ore 19.00, l’ideatore e fondatore della Piramide Culturale del Cilento e del Movimento Empatico, il Prof Menotti Lerro che esporrà la sua strategia di sviluppo per l’epicentro del Movimento Empatico che, ricordiamolo, rappresenta il più grande Movimento letterario-artistico-filosofico e culturale della contemporaneità e il Cilento, attraverso la Piramide Culturale, può vantare di esserne la sua preziosa casa.

Interverranno:

Sindaco di Orria il Prof. Agostino ASTORE, custode del “Paese dei Murales” e della

“Piramide Culturale”

“Piramide Culturale” Senatore della Repubblica, Avv Francesco CASTIELLO, definito daL Prof. Lerro “uomo colto e illuminato” che da subito incentivò l’azione del Centro Contemporaneo delle Arti;

Presidente del GAL, Avv. Gabriele DE MARCO, co-fondatore e custode del “Paese della Poesia”;

Avv. Gabriele IULIANO, Sindaco di Roccadaspide che ha concesso una sede fisica al CecArt e custode del “Paese della Difesa”;

l M° Adriano PIANO, custode del “Paese della Paleontologia” e della “Piramide Culturale”

Presidente Maria Luisa DI MATTEO, della raffinata ed impegnata Associazione “Fiaba in Borgo”.

Modera il Presidente della Pro Loco “Paolo De Matteis”, Luigi Inverso, che da sempre porta avanti un meritorio discorso culturale legato alla preziosità delle Arti Visive del passato e del presente.

Con il Patrocinio del Comune di Orria, CecArt (Centro Contemporaneo delle Arti) e la Proloco Paolo de Matteis Aps.