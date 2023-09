Ad Eboli la benedizione di caschi e moto nell’ambito delle celebrazioni in onore dei Santi Cosma e Damiano

Un programma ricco di momenti di preghiera e appuntamenti comunitari. Un Santuario, quello dei Santi Cosma e Damiano, a Eboli, che dallo scorso 27 agosto con l’alzata del panno e fino al prossimo 27 settembre con le celebrazioni solenni e la processione per le strade cittadine, è ogni giorno meta di fedeli e pellegrini.

E anche quest’anno nel calendario delle celebrazioni e delle giornate dedicate alle più svariate categorie sociali e associative è inserita la santa messa per i motociclisti e la benedizione dei caschi e delle moto, un momento di preghiera comunitaria fortemente voluto dall’associazione Scooteristi di Padre Pio con Vito Ciccarone e Carlo Lamberti in collaborazione con la rettoria del Santuario.

Il programma

L’appuntamento è fissato per domenica 10 settembre.

Allora ore 18.15 Raduno delle moto nel piazzale antistante il santuario.

Ore 18.30 breve percorso per le principali vie della città

Ore 18.55 posizionare i caschi sui gradini difronte all’altare

Ore 19.00 Santa Messa. Al termine della celebrazione eucaristica padre Carmelo Gagliardi effettuerà la benedizione dei caschi e delle moto.