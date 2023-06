Ad Eboli arriva il “Campania Summer Experience”: il nuovo contest di Menamò

La testata giornalistica di Eboli Menamò lancia il concorso per videomaker amatoriali: “Campania Summer Experience”.

Migliaia di turisti ogni anno e in qualsiasi stagione, soprattutto in estate, si mettono in viaggio per raggiungere una delle mete più belle del nostro sud: la Regione Campania. Ricca di storia, essa affonda le sue radici in un leggendario passato ed è terra di accoglienza e ospitalità.

Ecco come è articolato il contest

Monumenti, musei, mete turistiche sia montane che marine, senza dimenticare i laghi e i fiumi che scorrono ricchi attraverso le terre fertili di quella Campania Felix di cui Plinio il Vecchio raccontò nelle sue opere. Qui nasce, tra l’altro la dieta mediterranea paradigma nel mondo di una sana alimentazione e segreto di longevità.

Il cibo, infatti, in questa terra non assolve solo la funzione di sostentare il corpo, ma ottempera anche alla necessità di nutrire l’anima. A volte, diventa addirittura un’opera d’arte. E’ per conoscere e raccontare le meraviglie di questa regione che nasce questo contest. Un viaggio, una vacanza di qualche giorno o soltanto la visita di qualche ora sono un’esperienza da vivere, da raccontare e condividere.

Il commento

“Per queste ragioni nasce il contest Campania Summer Experience che è rivolto a turisti provenienti da ogni angolo del Pianeta e dai residenti della Regione”, dicono dalla redazione giornalistica diretta da Laura Naimoli.

“Le regole sono semplici: basta seguire sui social menamò; il video può essere realizzato da singoli autori oppure da gruppi; deve durare non oltre i tre minuti e non è necessario avere strumentazioni particolari. Basta un qualsiasi apparecchio elettronico. Tutto il regolamento è pubblico sul sito www.menamo.it in tre lingue: italiano, inglese e francese”.

In palio Artecard il pass che permette di accedere gratuitamente ai servizi museali della Regione Campania.